Подмосковные инспекторы по пожарному надзору провели встречу с жителями Можайска
Фото: [ГУ МЧС по МО]
Инспекторы Можайского государственного пожарного надзора провели встречу с жителями деревни Васюково и членами садового товарищества «Васюки». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.
В рамках встречи специалисты проинформировали граждан о важности соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Жителям показали, как пользоваться огнетушителями и средствами для защиты органов дыхания.
Особое внимание уделили вопросу оборудования домов автономными пожарными извещателями. Специалисты рассказали, как устанавливать такие устройства и в чем их преимущества.
«В ходе мероприятия также были затронуты темы обеспечения безопасности в условиях действия особого противопожарного режима. По итогам собрания жителям была вручена наглядная агитация», - добавили в ведомстве.