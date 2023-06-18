Подмосковные инспекторы по пожарному надзору провели встречу с жителями Можайска

Инспекторы Можайского государственного пожарного надзора провели встречу с жителями деревни Васюково и членами садового товарищества «Васюки». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.

В рамках встречи специалисты проинформировали граждан о важности соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Жителям показали, как пользоваться огнетушителями и средствами для защиты органов дыхания.

Особое внимание уделили вопросу оборудования домов автономными пожарными извещателями. Специалисты рассказали, как устанавливать такие устройства и в чем их преимущества.