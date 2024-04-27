Подмосковные парки обработали от клещей

В подмосковных парках накануне завершились все работы по акарицидной обработке, сегодня план будет выполнен на 100 процентов, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Во время обработки от клещей по всей территории парков, которых в регионе 194, распылили специальное средство. В это время доступ посетителей был ограничен.

Как подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, важно не только создавать и благоустраивать парки, но и обеспечивать в них комфорт и безопасность.

На территориях, где уже провели обработку от клещей, установили соответствующие информационные таблички.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил завершить подготовку парков региона к летнему сезону до конца текущей недели.