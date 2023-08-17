Подмосковные парки проверяют с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья»

Уже почти девять тысяч раз с начала этого года проверили парки в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что цифровой контроль ведется в 46 городских округах региона. Так, уже более 340 исполнителей из числа сотрудников или директоров парков контролируют качество уборки и состояние территории. При этом ежемесячно проводится порядка 1,2 тысячи проверок.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказал, что с помощью чек-листа в мобильном приложении исполнители проверяют состояние входных групп и пешеходных дорожек, чистоту и исправность урн, качество уборки в санузлах, наличие освещения. После чего онлайн-отчет с фотографиями направляется модератору — сотруднику министерства культуры и туризма Подмосковья. Если специалист выявляет недочеты, то может вернуть задание на доработку.

Ране на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказали, что Подмосковье заключило свыше 190 договоров на льготное получение земли и помещений с бизнесменами.