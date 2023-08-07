Подмосковье заключило свыше 190 договоров на льготное получение земли и помещений с бизнесменами

Одной из самых популярных и востребованных мер поддержки бизнеса в Подмосковье остается предоставление земли и помещений для производства. Московская область уже заключила свыше 190 договоров на предоставление земли за 1 рубль, земли без торгов и недвижимости за 1 рубль. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Максимальный запрос у бизнеса — это найти помещение или найти земельный участок. Мы посмотрели по трем видам наших услуг: земля за руль, земля без торгов и новая услуга, запущенная буквально две недели назад — недвижимость за рубль. У нас на сегодняшний момент это 193 договора, которые заключены для открытия нового производства», — отметила она.

Зиновьева подчеркнула, что среди наиболее активных муниципалитетов, отлично сработавших по всем трем направлениям, стали: Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский округа, Солнечногорск, Долгопрудный, Домодедово, Подольск. А также Богородский, Раменский и Воскресенский городские округа.

«Однако, есть муниципалитеты, у которых ни по одной из трех видов услуг пока договоров не было. Это Жуковский, Кашира, Котельники, Лосино-Петровский, Лотошино, Можайский, Серебряные Пруды и Шаховская», — подчеркнула министр.

Она особенно обратила внимание на то, что программа по предоставлению земли за 1 рубль закончится в этом году. А потому аутсайдерам стоит изрядно поднажать, чтобы реализовать ее на своих территориях.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что около 40% обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.