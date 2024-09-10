Подмосковные полицейские задержали безработного москвича, похитившего телефоны на 250 тысяч рублей
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Подмосковные полицейские задержали безработного жителя столицы, который похитил несколько мобильных телефонов на четверть миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В полицию в Талдоме обратились жители Москвы и Одинцово, которые сообщили о краже мобильных телефонов. По их словам, гаджеты были похищены на спортивном стадионе во время музыкального фестиваля.
Похитителя установили и задержали. Им оказался безработный житель Москвы в возрасте 37 лет. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.