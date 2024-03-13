Подмосковные полицейские задержали москвича, который обманул жителя Химок на 650 тысяч рублей

Подмосковные полицейские задержали москвича за мошенничество в отношении жителя Химок. Мужчине был причинен ущерб на 650 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, житель Химок в возрасте 44 лет договорился со своим знакомым — 35-летним москвичом — о покупке техники. В частности, житель столицы обещал продать потерпевшему два ноутбука, снегоуборочную машину, проектор с экраном и электросамокат.

Злоумышленник получил деньги за технику, однако товары не предоставил. Полученные средства он потратил на личные нужды.

Злоумышленника задержали, он во всем сознался. Выяснилось, что мужчина не работает и ранее уже был судим. На него завели уголовное дело. Сейчас фигурант под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.