Подмосковные пожарные и спасатели в очередной раз измерили толщину льда рек и озер региона

Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели очередной рейд по безопасности на водных объектах Подмосковья, в рамках которого измерили толщину ледовой поверхности рек и озер, а также провели профилактические беседы с любителями подледного лова.

Специалисты напомнили рыболовам о способах самоспасения при провале под лед и разъяснили порядок оказания помощи человеку, угодившему в ледяную полынью. Примечательно, что лед на водоемах в настоящее время не является надежным. Погодные условия не позволяют ему достаточно окрепнуть. А температура воздуха, которая колеблется около нуля, сделала ледовую поверхность рыхлой и ломкой.

«Всегда найдутся отчаянные рыболовы, желающие поймать заветную рыбу, невзирая на опасность. Рискуя жизнью, рыбаки выходят на лед, который часто не выдерживает веса человека и проламывается даже в тех местах, где внешне выглядит довольно толстым. В таких ситуациях главное — не поддаваться панике», — отметил заместитель начальника областной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.

Сорокин добавил, что спасатели напомнили рыбакам, что, став свидетелем происшествия на льду, нужно позвонить в службу спасения и попробовать помочь пострадавшему, не причиняя себе вреда.