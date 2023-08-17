Подмосковные производители БПЛА представили свои изделия на форуме «Армия - 2023»

Научно-производственный конструкторский центр «Новик-91» (городской округ Егорьевск) на военно-техническом форуме в Кубинке представили два вида БПЛА гражданского назначения.

Как отмечает заместитель директора ООО «НПКЦ «Новик-91» Дмитрий Силкин, «ГрАНТ» используется подразделениями «Роскосмоса» на космодромах для поиска отделившихся частей ракет-носителей, картографирования местности, испытаний авиационных приборов. Его главная особенность в том, что оператор одновременно управляет четырьмя аппаратами.

Второй БПЛА подмосковных конструкторов взлетает и садится вертикально за счет квардокоптерной схемы, а на маршруте движется подобно самолету. Большие крылья помогают долго находиться в воздухе.

Ранее сообщалось, что преподаватель из Подмосковья отправился в уникальное путешествие.