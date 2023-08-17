Преподаватель из Подмосковья отправился в уникальное путешествие

Семен Ключанских, преподаватель Губернского колледжа из Серпухова, с коллегами из 55 регионов совершит уникальную поездку по стране «Педагогический экспресс», информирует пресс-служба регионального Министерства образования.

Маршрут следования: Москва — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва. По пути следования, помимо экскурсий, будут устроены образовательные интерактивные занятия, тренинги, конкурсы.

Образовательный тур приурочен к Году педагога и наставника в России.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске обновили участок дороги до Новорижского шоссе.