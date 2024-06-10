Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 900 мероприятий за месяц

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области в мае обеспечили безопасность более 900 мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, экипажи вневедомственной охраны осуществили около десяти тысяч выездов по сигналам «Тревога», было задержано свыше 3,6 тысячи подозреваемых.

Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более 3,6 тысячи проверок, изъяв из незаконного оборота почти 900 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам отряда БАРС.