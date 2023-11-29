Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасную доставку на Байконур ракеты-носителя «Союз – 2.1 А»
Фото: [Росгвардия. Московская область]
Сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области создали безопасные условия для транспортировки ракеты-носителя «Союз — 2.1а» на стартовую площадку.
Космический аппарат с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартует с Байконура в пятницу. На МКС будет доставлено 2,5 тонны грузов. Это — питьевая вода, продукты, топливо и оборудование для научных экспериментов и много другое.
Отметим, правоохранители участвуют не только в обеспечении безопасности при транспортировке ракет, но и в охране общественного порядка в городе Байконур. Под охраной росгвардейцев находятся более 200 объектов разной формы собственности.