Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасную доставку на Байконур ракеты-носителя «Союз – 2.1 А»

Космический аппарат с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартует с Байконура в пятницу. На МКС будет доставлено 2,5 тонны грузов. Это — питьевая вода, продукты, топливо и оборудование для научных экспериментов и много другое.

Отметим, правоохранители участвуют не только в обеспечении безопасности при транспортировке ракет, но и в охране общественного порядка в городе Байконур. Под охраной росгвардейцев находятся более 200 объектов разной формы собственности.