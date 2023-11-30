Подмосковные росгвардейцы провели занятия в полевых условиях

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области отработали практические задания в полевых условиях.

Несколько дней офицеры спецподразделения совершенствовали профессиональные навыки. Были отработаны действия при изменении оперативной обстановки, проведены тренировки по различным направлениям. Особое внимание было уделено занятию по освобождению заложников, а также поиску и задержанию (ликвидации) условно вооруженных преступников.

Как отметил командир СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области полковник полиции Александр Бардин, личный состав успешно справился с учебными заданиями.