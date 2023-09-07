Подмосковные росгвардейцы проверили безопасность избирательных участков

В преддверии единого дня голосования сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области в составе межведомственных комиссий проинспектировали избирательные участки на предмет обеспечения их безопасности.

Обращено внимание на исправность камер видеонаблюдения, стационарных металлодетекторов и других средств охраны, кнопок вызова для групп задержания вневедомственной охраны. Также были проверены все владельцы гражданского оружия, проживающие рядом с избирательными участками.

Всего на территории области оборудовано порядка четырех тысяч участков для голосования.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне прошло открытие мемориальной доски бойцам СВО.