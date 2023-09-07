В подмосковной Коломне открыли мемориальную доску бойцам СВО
Фото: [Министерство образования МО]
На «Аллее Памяти» Коломенского аграрного колледжа состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшим выпускникам в ходе специальной военной операции.
Как отметили в пресс-службе регионального Министерства образования, в патриотическом мероприятии приняли участие родители и близкие родственники погибших, сослуживцы. Память о выпускниках почтили минутой молчания, к мемориальным доскам возложили цветы.
Также в музее колледжа открыты Парты героев — Сергея Оленева и Виталия Киселева», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запущено новое производство бытовой химии.