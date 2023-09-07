В подмосковной Коломне открыли мемориальную доску бойцам СВО

На «Аллее Памяти» Коломенского аграрного колледжа состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшим выпускникам в ходе специальной военной операции.

Как отметили в пресс-службе регионального Министерства образования, в патриотическом мероприятии приняли участие родители и близкие родственники погибших, сослуживцы. Память о выпускниках почтили минутой молчания, к мемориальным доскам возложили цветы.

Также в музее колледжа открыты Парты героев — Сергея Оленева и Виталия Киселева», — добавили в пресс-службе ведомства.

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