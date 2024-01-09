Подмосковные росгвардейцы спасли людей на пожаре

В ходе патрулирования улиц городского округа наряд росгвардейцев увидели, что над домом в частном секторе поселка Ильинский поднимается густой столп дыма. Полицейские оперативно сообщили о случившемся в экстренные службы. После этого зашли внутрь дома и помогли испуганным жильцам выбраться на улицу. Всего было эвакуировано шесть человек, среди которых был ребенок.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Благодаря действиям росгвардейцев удалось избежать человеческих жертв.