Подмосковные росгвардейцы успешно обеспечили безопасность граждан во время новогодних каникул

Экипажи вневедомственной охраны во время новогодних праздников осуществили более 2700 выездов по сигналам «Тревога».

Краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано около 500 человек. Кроме этого, подразделениями специального назначения выполнены десять задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.