Подмосковные росгвардейцы в Балашихе задержали подозреваемых в вымогательстве
Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области в Балашихе задержали четверых мужчин, подозреваемых в вымогательстве.
По предварительным данным, граждане на железнодорожной станции «Тайнинская» насильно посадили в машину местного жителя, избили его и потребовали денежные средства. Потерпевший вынужден был отдать 11 тысяч рублей наличными. Затем под угрозой смерти перевел на счет нападавших еще 50 тысяч. После чего мужчину отпустили. О происшествии он сообщил в полицию.
Совместно с коллегами из полиции сотрудники ОМОН «Русич» провели оперативный розыск и по месту временного проживания злоумышленников в хостеле в квартале Щитниково провели задержание. Ими оказались мужчины в возрасте от 25 лет до 31 года.
Возбуждено уголовное дело.