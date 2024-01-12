Подмосковные росгвардейцы в Балашихе задержали подозреваемых в вымогательстве

Безопасность

Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]

Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области в Балашихе задержали четверых мужчин, подозреваемых в вымогательстве.  

По предварительным данным, граждане на железнодорожной станции «Тайнинская» насильно посадили в машину местного жителя, избили его и потребовали денежные средства. Потерпевший вынужден был отдать 11 тысяч рублей наличными. Затем под угрозой смерти перевел на счет нападавших еще 50 тысяч. После чего мужчину отпустили. О происшествии он  сообщил в полицию.  

Совместно с коллегами из полиции сотрудники ОМОН «Русич» провели оперативный розыск и по месту временного проживания злоумышленников в хостеле в квартале Щитниково провели задержание. Ими оказались мужчины в возрасте от 25 лет до 31 года.

Возбуждено уголовное дело.

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