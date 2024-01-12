Подмосковные росгвардейцы в Балашихе задержали подозреваемых в вымогательстве

По предварительным данным, граждане на железнодорожной станции «Тайнинская» насильно посадили в машину местного жителя, избили его и потребовали денежные средства. Потерпевший вынужден был отдать 11 тысяч рублей наличными. Затем под угрозой смерти перевел на счет нападавших еще 50 тысяч. После чего мужчину отпустили. О происшествии он сообщил в полицию.

Совместно с коллегами из полиции сотрудники ОМОН «Русич» провели оперативный розыск и по месту временного проживания злоумышленников в хостеле в квартале Щитниково провели задержание. Ими оказались мужчины в возрасте от 25 лет до 31 года.

Возбуждено уголовное дело.