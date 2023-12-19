Подмосковные росгвардейцы в магазине Орехово-Зуева задержали дебошира

Росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки тревожной сигнализации в магазин на улице Бабушкина. Директор сообщила о неадекватном поведении грузчика, который прибыл на работу в нетрезвом состоянии. На просьбу покинуть магазин он отреагировал агрессивно — нецензурно выражался в торговом зале, крушил стеллажи и попытался вывести из строя кассовое оборудование.

Дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении 39-летнего гражданина ведется проверка. Выяснилось, в частности, что ранее он был судим за угон автомобиля.