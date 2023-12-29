Подмосковные росгвардейцы в уходящем году выполнили более шести тысяч задач

В Главном управлении Росгвардии по Московской области под руководством генерал-майора полиции Василия Сонина подвели итоги работы за 2023 год.

Отмечено, что в 2023 году личный состав, кроме повседневных текущих задач, обеспечивал законность, правопорядок и безопасность граждан при проведении более 13 тысяч мероприятий, пресечено более 1800 правонарушений в отношении охраняемого имущества, задержано свыше 16 тысяч подозреваемых в преступлениях, выявлено 17 лиц, находившихся в федеральном розыске. Всего выполнено более шести тысяч задач разной направленности.

Бойцы спецподразделений подмосковного главка Росгвардии продолжали обеспечивать законность и правопорядок в Северо-Кавказском регионе и в зоне проведения специальной военной операции и были неоднократно награждены государственными наградами.