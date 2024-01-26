Подмосковные росгвардейцы в Воскресенске задержали подозреваемого в грабеже
Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, который подозревается в грабеже личного имущества.
Во время патрулирования был задержан 52-летний ранее судимый местный житель. По оперативным данным, накануне у себя дома он распивал спиртные напитки со знакомым мужчиной. Между ними возникла ссора. Гость получил удар кулаком, лишился мобильного телефона и был выставлен за дверь. Об инциденте он сообщил в полицию.
По данному факту проводится проверка.