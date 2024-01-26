Подмосковные росгвардейцы в Воскресенске задержали подозреваемого в грабеже

Во время патрулирования был задержан 52-летний ранее судимый местный житель. По оперативным данным, накануне у себя дома он распивал спиртные напитки со знакомым мужчиной. Между ними возникла ссора. Гость получил удар кулаком, лишился мобильного телефона и был выставлен за дверь. Об инциденте он сообщил в полицию.

По данному факту проводится проверка.