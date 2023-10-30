Подмосковные росгвардейцы за минувшую неделю обеспечили безопасность около 120 мероприятий

Экипажи вневедомственной охраны на прошедшей неделе сделали более 2100 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Краж не допущено.

По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано около 500 граждан. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы из незаконного оборота изъято 210 единиц оружия. Кроме того, подразделения специального назначения успешно выполнили 29 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.