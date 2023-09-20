Подмосковные росгвардейцы задержали дебошира у букмекерского клуба
Фото: [Росгвардия МО]
Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Московской области задержали 56-летнего гражданина, устроившего драку в букмекерском клубе.
Наряд прибыл по срабатыванию кнопки тревожной сигнализации на улицу Свердлова. На месте происшествия выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал размахивать кулаками после того, как охранники отказались его пропускать в помещение. На требования росгвардейцев прекратить нарушать общественный порядок мужчина ответил физической агрессией. Позже выяснилось, что он в этот же день приходил в другой букмекерский клуб и после неудавшейся попытки зайти в заведение решил прогуляться до соседней конторы.
Сотрудники Росгвардии задержали буйного гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства
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