Подмосковные росгвардейцы задержали дебошира у букмекерского клуба

Наряд прибыл по срабатыванию кнопки тревожной сигнализации на улицу Свердлова. На месте происшествия выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал размахивать кулаками после того, как охранники отказались его пропускать в помещение. На требования росгвардейцев прекратить нарушать общественный порядок мужчина ответил физической агрессией. Позже выяснилось, что он в этот же день приходил в другой букмекерский клуб и после неудавшейся попытки зайти в заведение решил прогуляться до соседней конторы.

Сотрудники Росгвардии задержали буйного гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства

Ранее сообщалось, что подмосковная команда девочек сыграет на Фестивале Школьной футбольной лиги РФС.