Подмосковные росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Патруль, находясь на маршруте, обратил внимание на подозрительного молодого человека. Он был неопрятно одет и заметно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что 19-летний гражданин находится в федеральном розыске за уклонение от уголовного наказания. Ранее он украл телефон из салона сотовой связи, за что был приговорен судом к исправительным работам.