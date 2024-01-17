Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже телефона

Правоохранителям поступило сообщение о мужчине, который в пункте выдачи заказов похитил мобильный телефон, принадлежащий сотруднице этого заведения. Заметив пропажу, девушка проверила камеры видеонаблюдения и позвонила в полицию.

На улице Ленинская росгвардейцы увидели мужчину, схожего по приметам из розыскной ориентировки. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за разбой.