Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали жителя столицы, который подозревается в распространении наркотических веществ в Подмосковье.

В ходе оперативного патрулирования экипаж росгвардейцев обратил внимание на подозрительного гражданина, который при виде служебного автомобиля стал заметно нервничать и попытался скрыться. Правоохранители остановили мужчину и при досмотре в кармане куртки обнаружили полимерный сверток с неизвестным порошком внутри.

Мужчина был доставлен в полицию. Экспертиза показала, что изъятый материал является наркотическим веществом общей массой 247,8 граммов. Выяснилось также, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение и распространение наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело.