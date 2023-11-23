Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых мошенников

Безопасность

Фото: [Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]

Сотрудники «СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двоих подозреваемых в многомиллионном мошенничестве.

Как было установлено, руководитель одной из фирм заключил договор на лизинг автотранспорта, после чего перестал выполнять условия соглашения. Технику не вернул и отключил GPS-маяки. Стоимость похищенного превышает 29 миллионов рублей

В результате оперативно-розыскных действий росгвардейцы совместно с коллегами из областного уголовного розыска задержали злоумышленников в арендованной ими квартире. Предполагается, что задержанные причастны к совершению ряда аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело.

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