Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Безопасность

Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали граждан с наркотиками в большом количестве.

Происшествие случилось в Жуковском. Патрульный экипаж обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде машины Росгвардии попытались скрыться. Задержанные оказались жителями Хабаровского края. При одном из мужчин было 19 свертков с наркотическим веществом. Эксперт определил, что это «экстази» общей массой 4, 87 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

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