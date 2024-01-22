Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Происшествие случилось в Жуковском. Патрульный экипаж обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде машины Росгвардии попытались скрыться. Задержанные оказались жителями Хабаровского края. При одном из мужчин было 19 свертков с наркотическим веществом. Эксперт определил, что это «экстази» общей массой 4, 87 граммов.

Возбуждено уголовное дело.