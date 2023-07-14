Подмосковные росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков

На одной из улиц женщина при виде патрульной машины проявила явные признаки беспокойства и сделала попытку скрыться из зоны видимости. Такое неадекватное поведение насторожило росгвардейцев. Они блокировали подозрительную гражданку, которая призналась, что при себе у нее есть наркотик. В дальнейшем выяснилось, что это мефедрон общей массой 0,47 граммов.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском врачи спасли руку мужчине, упавшему на острый металлический лист.