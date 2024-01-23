Подмосковные собровцы задержали криминального авторитета

Сотрудники СОБР «Булат» задержали криминального авторитета, по указанию которого в городском округе Пушкинский был подожжен автомобиль.

По версии следствия, ночью двое граждан облили горючей смесью иномарку, припаркованную на неохраняемой стоянке, подожгли ее и скрылись с места преступления. В результате полностью сгорели два автомобиля.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в исполнении преступления и заказчик. По версии следствия, поджог совершили уроженцы одной из республик Средней Азии в возрасте 30 лет и 36-ти. Указание на этот счет им дал 45-летний криминальный авторитет, который оказывает покровительство предпринимателям, использующим труд мигрантов-нелегалов.

Возбуждено уголовное дело.