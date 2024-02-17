Подмосковные спасатели борются со стихийным выходом людей на лед

Спасатели Московской противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды на водоемах региона, в рамках которых провели беседы на тему безопасности с рыбаками, вышедшими на лед акваторий. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин пояснил, что лед не везде равномерно промерз, есть опасные участки, которые не выдержат вес человека. Это места, где проходит течение, участки с выходящей на поверхность растительностью.

«Во льду могут быть вырублены майны, которые затянуло непрочным льдом и прикрыло снегом. Опасных факторов очень много, и спасатели, чтобы не допустить происшествий, предупреждают о них рыбаков», — подчеркнул Щетинин.

Заместитель начальника госучреждения отметил, что для убедительности спасатели ежедневно замеряют толщину льда на разных участках рек и озер и информируют о ней жителей региона.