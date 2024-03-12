Подмосковные спасатели готовы к работе в период половодья

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» готовы к весеннему половодью. Все подразделения ведомства оснащены необходимой техникой и оборудованием для решения задач, поставленных в период паводка.

Специалисты авиационной поисково-спасательной группы будут держать на контроле ситуацию на крупных реках и водохранилищах региона. Когда начнется ледоход, к работе подключатся взрывотехники — их помощь необходима в местах образования ледяных заторов.

Пожарные и спасатели будут контролировать обстановку на подтопленных территориях, доставлять жителям продукты и средства первой необходимости, помогать им бороться с последствиями паводка, в случае необходимости — эвакуировать людей.

Служба оперативного обеспечения при необходимости обустроит пункты обогрева для жителей, эвакуированных с подтопленных территорий. Кинологи займутся поиском людей на пострадавших территориях, водолазы — подъемом затопленной техники и другими специальными задачами.

В ведомстве провели проверку и подготовку всей необходимой техники и оборудования. Также для специалистов были организованы тренировки. В конце месяца работники ведомства примут участие в показных учениях региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС, которые пройдут в Рузе.