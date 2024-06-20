Подмосковные спасатели на пляжах Подольска показали приемы оказания помощи при утоплении

Накануне работники 309-й пожарно-спасательной части территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» показали отдыхающим на пляжах жителям Подольска мастер-классы по оказанию доврачебной медицинской помощи при утоплении.

Начальник части Эрнест Элбакян сообщил, что с целью предупреждения несчастных случаев на водоемах специалисты проводят различные профилактические мероприятия, так как многие жители продолжают купаться в опасных необорудованных водных объектах.

Работники противопожарно-спасательной службы на манекене продемонстрировали приемы сердечно-легочной реанимации при утоплении. Спасатели объяснили, что подобные навыки и знания могут пригодиться населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, специалисты напомнили местным жителям о правилах безопасного поведения на воде.