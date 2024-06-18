Подмосковные спасатели напоминают о том, что нельзя оставлять детей в автомобиле в жаркие дни

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают подмосковных родителей не оставлять детей в машинах на жаре. Ведь в летний период ребенок, находящийся в транспорте на парковке, подвергается смертельной опасности.

Начальник территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин рассказал о том, чем может обернуться банальная забывчивость и беспечность взрослых. Температура внутри автомобиля может за короткий временно промежуток быстро подняться до высоких отметок, а открытое окно или кондиционер не смогут помочь с охлаждением в должной мере.

«Специалисты пояснили, что дети особенно уязвимы к тепловым ударам, так как температура их тела повышается в несколько раз быстрее чем у взрослых, также они более склонны к обезвоживанию и кислородному голоданию, а в жаркую погоду критическая для ребенка температура образуется уже через 15-20 минут. Кроме того, малыш может случайно заблокировать двери автомобиля изнутри, что тоже может привести к беде или усугубить ситуацию», — сообщил Сергей Жукин.

Начальник теруправления также пояснил, что если не удалось избежать перегрева, и ребенок становится бледным, вялым и у него появляется тошнота и головокружение, то необходимо действовать без промедления.

Также специалисты советуют не оставлять в машине и животных, так как в транспортном средстве они тоже могут пострадать от высоких температур.