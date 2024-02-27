Подмосковные спасатели напомнили, что делать в случае обморожения у ребенка

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья, что делать в случае обморожения у ребенка. В ведомстве подчеркнули, что переохлаждение несет большие риски для здоровья.

По словам замначальника ведомства Игоря Сорокина, получить повреждение кожи ребенок может не только в минусовую температуру, но и в плюсовую. При этом обморожение наступает незаметно.

Первыми признаками обморожения могут стать белые и красные пятна на щеках, снижение чувствительности кожи или ощущение покалывания. Кроме того, в числе симптомов — слабость, сонливость, замедленная речь, слабый пульс, снижение температуры тела. Чаще всего происходят случаи обморожения пальцев, носа, щек и ушей.

Чтобы избежать обморожения, следует отказаться от прогулок, когда на улице сыро или идет снег. Для активных игр на воздухе лучше выбирать «дышащую» одежду из мембранной ткани, а для спокойных прогулок — куртку или комбинезон потеплее.

При подозрении на обморожение следует отвести ребенка домой, переодеть его в сухую одежду и укутать в теплое одеяло. Нельзя растирать кожу грубой тканью, снегом, спиртом или маслом. Если спустя 10-20 минут кожа остается бледной или синюшной, нужно незамедлительно вызвать врача.