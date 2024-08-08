Подмосковные спасатели напомнили грибникам о важности соблюдения правил безопасности в лесу
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно прочесывают Подмосковные леса и ищут заблудившихся путников, поэтому спасатели советуют жителям тщательно соблюдать правила безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин сообщил, что в конце лета и в начале осени наступает пик грибного сезона, и сейчас многие любители тихой охоты устремляются в лесные массивы, в которых легко можно заблудиться. Специалисты напоминают населению о необходимости соблюдать правила безопасности в лесу, чтобы отдыхающие могли избежать неприятностей и трагедий.
Работники противопожарно-спасательной службы пояснили, что к прогулке по лесному массиву нужно как следует подготовиться. Спасатели посоветовали жителям и гостям региона подробно изучить местность, посмотреть прогноз погоды, а также заранее продумать свой маршрут и рассказать близким о том, куда вы едете и когда вернетесь.
Сотрудники госучреждения уточнили, что любителям тихой охоты нужно взять с собой нож, компас или навигатор, запас воды и пищи, сменную одежду, спички, зажигалки, фонарик, телефон, внешний аккумулятор и аптечку. Также можно положить вещи в непромокаемый пакет, а для прогулки лучше выбрать яркую одежду или сигнальный жилет.
«Человеку нужно держать при себе мобильный, чтобы в трудную минуту позвать на помощь, поэтому необходимо беречь энергию устройства и сам гаджет от перегрева и переохлаждения, пока лесная прогулка не будет завершена. Если путник не может найти обратную дорогу домой, то потеряшке нужно сохранять спокойствие, обходить топкие места, не есть незнакомые плоды и избегать звериных троп, где есть отпечатки лап, сломанные ветки или следы зубов на коре», — заключил Сергей Щетинин.