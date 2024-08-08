Подмосковные спасатели напомнили грибникам о важности соблюдения правил безопасности в лесу

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин сообщил, что в конце лета и в начале осени наступает пик грибного сезона, и сейчас многие любители тихой охоты устремляются в лесные массивы, в которых легко можно заблудиться. Специалисты напоминают населению о необходимости соблюдать правила безопасности в лесу, чтобы отдыхающие могли избежать неприятностей и трагедий.

Работники противопожарно-спасательной службы пояснили, что к прогулке по лесному массиву нужно как следует подготовиться. Спасатели посоветовали жителям и гостям региона подробно изучить местность, посмотреть прогноз погоды, а также заранее продумать свой маршрут и рассказать близким о том, куда вы едете и когда вернетесь.

Сотрудники госучреждения уточнили, что любителям тихой охоты нужно взять с собой нож, компас или навигатор, запас воды и пищи, сменную одежду, спички, зажигалки, фонарик, телефон, внешний аккумулятор и аптечку. Также можно положить вещи в непромокаемый пакет, а для прогулки лучше выбрать яркую одежду или сигнальный жилет.