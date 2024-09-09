Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасного использования отопительных приборов

В ГКУ МО «Мособлпожспас» в связи с наступлением осени напомнили жителям региона о важности соблюдения правил безопасного использования отопительных приборов.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние электропроводки, розеток, рубильников и выключателей. Также не рекомендуется перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

«Категорически запрещается использовать самодельные и неисправные электроприборы», — подчеркнул первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

Он также отметил, что электрообогреватели нужно очищать от пыли и устанавливать на расстоянии от мебели и штор. Кроме того, их нельзя оставлять включенными на ночь, а также использовать в помещениях с легковоспламеняющимися веществами.

При выходе из дома рекомендуется отключать бытовую технику, в том числе зарядные устройства компьютеров и телефонов. В режиме ожидания они могут стать причиной возгораний.