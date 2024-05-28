Подмосковные спасатели напомнили об опасности отдыха на несанкционированных пляжах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» в преддверии открытия купального сезона напомнили жителям Подмосковья об опасности отдыха на несанкционированных пляжах.

По словам замначальника ведомства Игоря Сорокина, оборудованные пляжи — это удобные и безопасные территории, где дежурят спасатели, дно водоема обследовано водолазами, вода проверена на наличие паразитов. В таких местах для купания нет воронок и водоворотов, сильного течения.

Напротив, купание в водоеме, который не был проверен специалистами, может привести к травмам. На дне таких водоемов может находиться мусор или стекло, в воде могут находиться паразиты.