Подмосковные спасатели напомнили об опасности отдыха на несанкционированных пляжах
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» в преддверии открытия купального сезона напомнили жителям Подмосковья об опасности отдыха на несанкционированных пляжах.
По словам замначальника ведомства Игоря Сорокина, оборудованные пляжи — это удобные и безопасные территории, где дежурят спасатели, дно водоема обследовано водолазами, вода проверена на наличие паразитов. В таких местах для купания нет воронок и водоворотов, сильного течения.
Напротив, купание в водоеме, который не был проверен специалистами, может привести к травмам. На дне таких водоемов может находиться мусор или стекло, в воде могут находиться паразиты.
«Поэтому в преддверии купального сезона следует задуматься о собственной безопасности и заранее узнать, где находится ближайший официальный пляж, чтобы не рисковать жизнью, купаясь в несанкционированных местах», — подчеркнул Сорокин.