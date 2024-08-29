Подмосковные спасатели напомнили об опасности открытых окон для детей

Лето уже заканчивается, но в Подмосковье установилась жаркая погода, поэтому многие люди до сих пор открывают окна нараспашку, чтобы впустить свежий воздух в квартиры и дома.

Однако открытые окна представляют опасность для детей, напомнил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Специалист призвал не ставить детей на подоконники, открывать окна только в безопасных режимах, не ставить рядом с ними мебель и другие вещи, по которым дети смогут с легкостью забраться на подоконник. Все эти меры безопасности позволят избежать трагедий.

«Москитная сетка может защитить от насекомых, но не может спасти детей от падения. <…> Москитная сетка чаще всего выдерживает вес около двух килограммов, в то время как средний вес двухлетнего ребенка доходит до двенадцати-четырнадцати килограммов», — напомнил Игорь Сорокин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Зарайске полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна.