Подмосковные спасатели напомнили об опасностях, грозящих при купании на диких пляжах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям региона об опасностях, которые грозят при купании на диких пляжах. В выходные спасатели провели патрулирование на территориях 50 необорудованных водоемов в 23 муниципалитетах.

На диких пляжах на дне водоемов могут лежать осколки стекла, мусор, коряги, а в воде могут обитать паразиты. При купании в таких водоемах можно заразиться кишечным гриппом, гепатитом А, лямблиозом, амебиазом, колиэнтеритом.

Не рекомендуется купаться в холодной воде, при температуре воды ниже 18 градусов. Это может привести к проблемам с сердцем и сосудами. При резком погружении в холодную воду может произойти спазм сосудов или оторваться тромб.

Кроме того, не следует окунаться в холодную воду после долгого нахождения на солнце в жаркую погоду. Из-за резкого перепада температур могут возникнуть судороги или даже холодовый шок.