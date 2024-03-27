Подмосковные спасатели напомнили жителям об опасности выхода на подтаявший лед
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на подтаявший лед. Спасатели проводят профилактические рейды на водоемах области.
В ходе патрулирований специалисты замеряют толщину льда на водоемах, а также разъясняют жителям, почему сейчас выходить на лед особенно опасно. Так, в связи с потеплением ледяная корка на водных объектах превращается в рыхлую массу, которая не выдержит вес человека — даже ребенка.
По последним данным, особенно опасно находиться на льду Клязьмы в Королеве, Нахабинки в Красногорске, Ольховки в Раменском, Дубны и Сестры в Талдоме. На этих водоемах ледовый покров особенно тонкий.
«Работники подразделений рекомендовали населению не выходить на весенний лед без веских причин и поскорее завершить сезон подледной рыбалки», — подчеркнул замначальника ведомства Игорь Сорокин.