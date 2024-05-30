Подмосковные спасатели нашли пропавшего пенсионера с деменцией

Подмосковные спасатели нашли пенсионера с деменцией, который пропал в Егорьевске. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью специалистов обратилась жительница деревни Лесково. Позвонив по номеру 112 примерно в полночь 29 мая, обеспокоенная женщина рассказала, что ее 74-летний отец с деменцией ушел из дома и не вернулся.

На место прибыли работники 217-й ПСЧ и сотрудники полиции. Специалисты собрали необходимую информацию и сразу же приступили к поискам мужчины. В ходе поиска они обследовали все тропы и дороги в окрестностях населенного пункта, а также лес. Специалисты подавали звуковые сигналы и работали на отклик.

На поиски пенсионера ушла вся ночь. Примерно в пять часов утра мужчину нашли. Он находился на лесной опушке. Помощь медиков ему не понадобилась. Жителя благополучно доставили домой.