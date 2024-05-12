Подмосковные спасатели обеспечили безопасность проведения военно-исторического фестиваля
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Накануне работники 334-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли обеспечить безопасность проведения военно-исторического фестиваля «Огненная дуга» в городском округе Ступино.
Заместитель начальника теруправления Александр Голяк рассказал, что близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря прошла реконструкция боя периода Великой Отечественной войны в рамках военно-исторического фестиваля «Огненная дуга», посвященного 79-й годовщине Великой Победы.
На поле были эпизод Грацко-Амштеттинской наступательной операции. Специалист отметил, что этот фестиваль ежегодно проходит на Ступинской земле при поддержке администрации муниципалитета и общественной организации ВИМК «Победа».
«В период проведения мероприятий пожарные и спасатели оказали помощь организаторам в безопасном проведении фестиваля и реконструкции боя с самого начала и до его завершения. В случае возникновения нештатных ситуаций работники противопожарно-спасательной службы были готовы к быстрому реагированию, которое, к счастью, не потребовалось», — отметил Александр Голяк.