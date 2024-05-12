Подмосковные спасатели обеспечили безопасность проведения военно-исторического фестиваля

«В период проведения мероприятий пожарные и спасатели оказали помощь организаторам в безопасном проведении фестиваля и реконструкции боя с самого начала и до его завершения. В случае возникновения нештатных ситуаций работники противопожарно-спасательной службы были готовы к быстрому реагированию, которое, к счастью, не потребовалось», — отметил Александр Голяк.