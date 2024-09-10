Подмосковные спасатели обратили внимание граждан на то, что гаджеты могут стать причиной пожара

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы предупреждают, что неправильное обращение с зарядным устройством для гаджетов может привести к возгоранию. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин рассказал, что любое мобильное устройство — это электроприбор, который несет потенциальную пожарную опасность. Поэтому с ним нужно быть предельно аккуратными.

«Зарядка мобильных устройств, смартфонов, планшетов и других гаджетов может стать причиной возгорания. К сожалению, мало кто заботится, отключив телефон, выдернуть шнур из розетки. Неконтролируемое и неограниченное по времени пребывание зарядного блока в сети чревато коротким замыканием и воспламенением», — сказал Сергей Жукин.

Начальник территориального управления порекомендовал максимально обезопасить процесс зарядки гаджетов. Так, во избежание пожара необходимо класть подключенные к сети гаджеты на негорючую поверхность, подальше от легковоспламеняющихся предметов.

А уже по окончании процесса зарядки важно не просто выдернуть шнур из гаджета, но и обесточить сам зарядный блок. Следует также объяснить необходимость подобных действий детям. Сергей Жукин подчеркнул, что культура безопасности поможет избежать неприятных ситуаций, а также сохранить жизнь и здоровье.