Подмосковные спасатели осмотрели снежные спуски на возможные опасности
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили наличие имеющихся опасных снежных спусков и напомнили местным жителям правила катания с горок в городских кругах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что в целях недопущения несчастных случаев спасатели регулярно проводят мониторинг подозрительных ледяных спусков. Так как с наступлением весны любители активного отдыха не спешат расставаться с зимними развлечениями, спасатели дают им полезные рекомендации для проведения безопасного досуга.
Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали населению перед катанием убедиться в том, что склон безопасный, на нем должно быть препятствий в виде деревьев, столбов и ограждений или же неровностей в виде ям, кочек или трамплинов. Также специалисты рассказали гражданам о том, что ледяной спуск должен иметь безопасную зону торможения и подъема, которые не должны выходить на железнодорожные пути, автомобильные дороги или замерзшие водоемы.
«Спасатели посоветовали местным жителям грамотно выбирать средства для катания, учитывая возраст отдыхающего, а еще не скатываться с горки на ногах, животе, спине, головой вперед и сцепившись с другими людьми. Работники подразделения проинформировали население о правилах поведения во время спусков со снежных склонов и рекомендовали выбирать безопасный досуг», — заключил Игорь Сорокин.