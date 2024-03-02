Подмосковные спасатели осмотрели снежные спуски на возможные опасности

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили наличие имеющихся опасных снежных спусков и напомнили местным жителям правила катания с горок в городских кругах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что в целях недопущения несчастных случаев спасатели регулярно проводят мониторинг подозрительных ледяных спусков. Так как с наступлением весны любители активного отдыха не спешат расставаться с зимними развлечениями, спасатели дают им полезные рекомендации для проведения безопасного досуга.

Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали населению перед катанием убедиться в том, что склон безопасный, на нем должно быть препятствий в виде деревьев, столбов и ограждений или же неровностей в виде ям, кочек или трамплинов. Также специалисты рассказали гражданам о том, что ледяной спуск должен иметь безопасную зону торможения и подъема, которые не должны выходить на железнодорожные пути, автомобильные дороги или замерзшие водоемы.