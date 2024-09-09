Подмосковные спасатели остановили неуправляемую моторную лодку в Можайске

Так, двое мужчин отправились на моторной лодке ловить рыбу. Во время рыбалки по неустановленной причине оба упали в воду. Мужчин сразу же подобрали другие рыбаки, а их лодка осталась без управления.

В результате судно с заведенным мотором кружило по воде на большой скорости. Самостоятельно остановить его никто не решился, и на место вызвали спасателей.

Прибывшие специалисты приблизились к лодке и набросили на гребной винт судна веревку. Таким образом, удалось заглушить мотор плавсредства. После этого лодку взяли на абордаж и отбуксировали к берегу. Там ее передали владельцу.