Подмосковные спасатели освободили двухлетнего мальчика из запертого дома

Подмосковные спасатели освободили двухлетнего мальчика, который закрылся в доме на внутреннюю щеколду, а открыть ее не смог, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в Можайске. Ребенок запер дверь, пока мама вышла во двор, чтобы забрать вещи из автомобиля. На место оперативно прибыли работники 308-й пожарно-спасательной части.

Пока женщина через окно отвлекала сына разговорами, работники «Мособлпожспаса» аккуратно вскрыли стеклопакет в ванной при помощи слесарного инструмента.

Затем спасатели открыли дверь женщине. Малыш был в порядке, его здоровью ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» помогли пятилетней девочке, чья нога застряла в лавочке.