Подмосковные спасатели освободили двухлетнего мальчика из запертого дома
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Подмосковные спасатели освободили двухлетнего мальчика, который закрылся в доме на внутреннюю щеколду, а открыть ее не смог, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошел в Можайске. Ребенок запер дверь, пока мама вышла во двор, чтобы забрать вещи из автомобиля. На место оперативно прибыли работники 308-й пожарно-спасательной части.
Пока женщина через окно отвлекала сына разговорами, работники «Мособлпожспаса» аккуратно вскрыли стеклопакет в ванной при помощи слесарного инструмента.
Затем спасатели открыли дверь женщине. Малыш был в порядке, его здоровью ничего не угрожало.
Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» помогли пятилетней девочке, чья нога застряла в лавочке.