Подмосковные спасатели помогли ребенку, чья нога застряла в лавочке
Фото: [ТУСС Щелковское]
Работники 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пятилетней девочке, чья нога застряла между досками скамейки.
Инцидент произошел в одном из дворов в Мытищах, уточнили в ТУСС Щелковское. Начальник подразделения Игорь Терпугов рассказал, что спасателей вызвала мама ребенка.
По словам женщины, она гуляла с дочерью на детской площадке. Внезапно ребенок засунул ногу между досками в лавочке.
Спасатели оперативно прибыли на место. Сначала они успокоили плачущую девочку, а затем разжали доски лавочки и освободили ногу.
Указывается, что помощь врачей ребенку не потребовалась.
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