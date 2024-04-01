Подмосковные спасатели помогли ребенку, чья нога застряла в лавочке

Инцидент произошел в одном из дворов в Мытищах, уточнили в ТУСС Щелковское. Начальник подразделения Игорь Терпугов рассказал, что спасателей вызвала мама ребенка.

По словам женщины, она гуляла с дочерью на детской площадке. Внезапно ребенок засунул ногу между досками в лавочке.

Спасатели оперативно прибыли на место. Сначала они успокоили плачущую девочку, а затем разжали доски лавочки и освободили ногу.

Указывается, что помощь врачей ребенку не потребовалась.

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