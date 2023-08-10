Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры двухлетнего ребенка

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на несколько минут вышла из квартиры в подъезд, а ее дочь в возрасте двух лет закрыла дверь на задвижку.

Прибывшие на место спасатели в присутствии полицейских быстро деблокировали дверь. Помощь медиков ребенку не понадобилась.

Ранее подмосковные спасатели помогли жителям Шатуры попасть домой – дверь в их квартиру запер рыжий кот.