Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры двухлетнего ребенка
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертой квартиры малолетнего ребенка. Инцидент произошел в Орехово-Зуево.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на несколько минут вышла из квартиры в подъезд, а ее дочь в возрасте двух лет закрыла дверь на задвижку.
Прибывшие на место спасатели в присутствии полицейских быстро деблокировали дверь. Помощь медиков ребенку не понадобилась.
Ранее подмосковные спасатели помогли жителям Шатуры попасть домой – дверь в их квартиру запер рыжий кот.