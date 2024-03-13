Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры пенсионерку с признаками инсульта

Инцидент произошел в поселке Поварово под Солнечногорском. Операторам Системы-112 о случившемся рассказал сын пенсионерки. По словам мужчины, его мать не открывала дверь и не отвечала на звонки, при этом квартира была заперта изнутри.

На место оперативно прибыли работники 267-й пожарно-спасательной части. Они вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента. Пенсионерка лежала на диване в обессиленном состоянии. Женщину с подозрением на инсульт аккуратно транспортировали в машину скорой помощи.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» освободили палец подростка от застрявшего металлического кольца.