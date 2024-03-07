Подмосковные спасатели освободили палец подростка от застрявшего кольца

Инцидент произошел в поселке Андреевка под Солнечногорском. О происшествии операторам Системы-112 рассказали родители мальчика. По их словам, ребенок надел кольцо еще утром, а уже вечером не смог его снять. Палец опух и стал сильно болеть.

На место оперативно прибыли работники 267-й пожарно-спасательной части. Они обезопасили палец мальчика пластиной и распилили украшение. Место спила спасатели периодически поливали холодной водой, поскольку металл нагревался.

Уточняется, что кольцо было успешно снято, медицинская помощь подростку не потребовалась.

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